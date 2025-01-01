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Deoria News: पहले डाॅक्टर के लिए कतार, फिर दवा के लिए इंतजार

Wed, 14 Oct 2026 12:36 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया
संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया Updated Wed, 14 Oct 2026 12:36 AM IST
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First, a queue for the doctor; then, a wait for the medicine.
नाक, कान, गला रोग विशेषज्ञ के रूम के बाहर लगी लाइन।
देवरिया। महर्षि देवरहा बाबा मेडिकल कॉलेज में मंगलवार को मरीजों की भीड़ के आगे व्यवस्थाएं कम पड़ गईं। पहले डॉक्टर को दिखाने के लिए और फिर दवा के लिए कतार में घंटों इंतजार करना पड़ा।
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दवा काउंटर पर भी लंबी लाइनें लगी रहीं। भीड़ के कारण बुजुर्गों, महिलाओं और तीमारदारों को परेशानी हुई। मरीजों ने चिकित्सकों और दवा काउंटरों की संख्या बढ़ाने के साथ ही बैठने की उचित व्यवस्था की मांग की।
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दोपहर 12 बजे मेडिसिन विभाग के बाहर मरीजों और तीमारदारों की भीड़ से गलियारा भरा रहा। हाथों में पर्चा लिए मरीज अपनी बारी का इंतजार करते दिखे।
कई मरीज विभाग के दरवाजे तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए एक सुरक्षाकर्मी तैनात रहा मगर मरीजों की संख्या अधिक होने से जगह कम पड़ गई।
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दोपहर 12:10 बजे चर्म रोग विभाग के बाहर भी यही स्थिति रही। डॉक्टर को दिखाने के लिए पहुंचे मरीजों को काफी देर तक इंतजार करना पड़ा। जगह के अभाव में कई मरीज और तीमारदार फर्श पर बैठ गए। इनमें बुजुर्ग महिलाएं भी शामिल थीं। अस्पताल परिसर के बाहरी हिस्से में दोपहर 12:20 बजे तक भीड़ बनी रही। वहीं, 12:35 बजे टिनशेड के नीचे दवा लेने के लिए मरीजों की लंबी कतार लगी थी।
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