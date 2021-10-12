Deoria News: कोर्ट के आदेश पर मारपीट और लूट की प्राथमिकी दर्ज

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विशाल के अनुसार, सात जून 2026 को समोसे के पैसे मांगने पर अनीस, किशन, पुष्पल और गोलू ने गाली-गलौज कर मारपीट की। आरोप है कि घर में घुसकर उन्हें, उनके बाबा बैजनाथ और मां को पीटा तथा ठेले से 400 रुपये का डिब्बा लेकर भाग गए। पुलिस से शिकायत के बाद कार्रवाई न होने पर उन्होंने कोर्ट की शरण ली। कोर्ट के निर्देश पर लार पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

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देवरिया। समोसे के पैसे मांगने पर दुकानदार और उसके परिजन से मारपीट और लूट के मामले में चार माह बाद कोर्ट के आदेश पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। बरडीहा परशुराम गांव निवासी विशाल पाल का आरोप है कि घटना के बाद पुलिस ने उनकी शिकायत पर कार्रवाई करने के बजाय उनके और परिवार के सदस्यों पर प्राथमिकी दर्ज कर ली थी।