Deoria News: दहेज उत्पीड़न के आरोप में सात पर प्राथमिकी दर्ज

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मईल। थाना क्षेत्र भागलपुर की एक विवाहिता की शिकायत पर पुलिस ने पति समेत ससुराल पक्ष के सात लोगों पर दहेज उत्पीड़न, मारपीट, गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी देने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की है। पुलिस को दी तहरीर के मनी देवी ने आरोप लगाया है कि उसकी शादी आंबेडकर नगर जगदीशपुर बलिया सिटी थाना कोतवाली वलिया व हाल का पता भागलपुर थाना मईल के साथ वर्ष 2018 में शंकर कुमार रावत से हुई थी। आरोप है कि शादी के बाद से ही पति शंकर रावत, ससुर लक्ष्मी रावत, सास मुन्नी देवी तथा देवर विक्की व नीतीश आदि उसे प्रताड़ित करते थे। थानाध्यक्ष विकास नाथ ने बताया कि तहरीर के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है। संवाद