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पुलिस विभाग की ओर से जारी विज्ञप्ति में बताया गया है कि मईल थाने की मिशन शक्ति और साइबर टीम ने उपनिरीक्षक रमेशचंद्र कुशवाहा के नेतृत्व में आरएमएस एकेडमी में छात्राओं को जागरूक किया। भटनी में उपनिरीक्षक अजीत कुमार यादव के नेतृत्व में सामुदायिक सेवा केंद्र और बरहज में उपनिरीक्षक सर्वेश कुमार सिंह के नेतृत्व में बस स्टैंड पर महिलाओं और बालिकाओं को पम्फलेट वितरित किए गए। संवाद

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देवरिया। एसपी अभिजित आर शंकर के निर्देश पर बुधवार को जिलेभर में मिशन शक्ति फेज-6.0 और शक्ति दीदी अभियान चलाया गया। पुलिस टीमों ने महिलाओं और छात्राओं को सुरक्षा, स्वावलंबन और सरकारी कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी।