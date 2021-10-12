Deoria News: ट्रांसफाॅर्मर में फाॅल्ट, 150 गांवों में बिजली का संकट

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उपकेंद्र खुखुंदू में चार फीडरों के माध्यम 10-12 कस्बों समेत ढाई सौ गांवों में बिजली आपूर्ति की जाती है। इसके लिए उपकेंद्र में 10 एमवीए और दो पांच-पांच एमवीए का ट्रांसफाॅर्मर लगाए गए हैं। शुक्रवार की सुबह करीब 10:30 बजे 10 एमवीए ट्रांसफाॅर्मर का टीपीएम जल गया। इससे बैदौली और नूनखार फीडर की बिजली आपूर्ति बंद हो गई।निगम कर्मियों की कड़ी मेहनत के बाद किसी तरह आपूर्ति बहाल हो पाई। उधर, निगम कर्मियों का कहना है कि टीपीएम उपलब्ध नहीं होने से वैकल्पिक व्यवस्था से आपूर्ति संचालित कराई गई है। हालांकि वह कभी भी जवाब दे सकता है।निगम कर्मियों ने बताया कि जब तक टीपीएम बदला नहीं जाएगा। तब तक वह सूचारु रुप से नहीं चलेगा। जेई सोनू प्रसाद ने बताया कि फिलहाल आपूर्ति बहाल करा दी गई है। जल्द ही टीपीएम बदलकर नया लगा दिया जाएगा।