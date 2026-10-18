Deoria News: आज से शहर में भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक

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इस दौरान आठ स्थानों पर डायवर्जन लागू कर अलग-अलग मार्गों से आने वाले भारी वाहनों को वैकल्पिक रास्तों से उनके गंतव्य तक भेजा जाएगा।पुलिस विभाग की विज्ञप्ति के अनुसार, प्रतिबंध के दायरे में ट्रक, ट्रैक्टर-ट्रॉली, बड़ी बसें, मिक्सर वाहन, गैस सिलिंडर ले जाने वाले वाहन और डीजल-पेट्रोल टैंकर समेत अन्य भारी व्यावसायिक वाहन शामिल हैं।ऐसे वाहनों को निर्धारित अवधि में शहर के भीतर प्रवेश नहीं दिया जाएगा।सलेमपुर, गोरखपुर, कसया, बरियारपुर समेत विभिन्न मार्गों से आने वाले भारी वाहनों के लिए अलग-अलग वैकल्पिक रास्ते तय किए गए हैं।पुलिस ने वाहन चालकों से निर्धारित डायवर्जन का पालन करने की अपील की है, ताकि त्योहारों के दौरान आवागमन सुचारुबना रहे।