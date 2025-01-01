Deoria News: विद्यालय परिसर में टूटा बिजली का तार, टला बड़ा हादसा

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तार जोड़ने गए कर्मचारियों का ग्रामीणों और शिक्षकों ने विरोध किया। उनका कहना था कि विद्यालय में कुछ महीने पहले भी ट्रांसफाॅर्मर में स्पार्किंग हुई थी। शुक्रवार को तार टूटने से बिजली विभाग की कार्यप्रणाली पर फिर से सवाल खड़े हो गए हैं।अभिभावकों का कहना था कि विद्यालय परिसर में ट्रांसफाॅर्मर और हाईटेंशन तार होने से करीब 100 बच्चों की सुरक्षा पर सवाल उठ रहे हैं। डीएम मधुसूदन हुल्गी भी परिषदीय विद्यालयों से तार और ट्रांसफाॅर्मर हटाने में देरी पर नाराजगी जता चुके हैं।बेसिक शिक्षा विभाग ने करीब एक साल पहले ही परिषदीय विद्यालयों से हाईटेंशन तारों और परिसर में लगे ट्रांसफाॅर्मरों को हटाने के लिए बजट जारी किया था। यह धनराशि बिजली निगम को हस्तांतरित की जा चुकी है। इसके बावजूद लार ब्लॉक के करीब आठ विद्यालयों में शिफ्टिंग का काम अब तक पूरा नहीं हुआ है।ग्रामीणों और शिक्षकों का कहना है कि जर्जर तार को जोड़कर बिजली आपूर्ति बहाल करना स्थायी समाधान नहीं है। जब तक विद्यालय परिसर से ट्रांसफार्मर और तार नहीं हटाए जाते, तब तक बच्चों की सुरक्षा पर खतरा बना रहेगा।उन्होंने शिफ्टिंग का काम प्राथमिकता के आधार पर पूरा कराने की मांग की। समाजसेवी साहू विशाल गुप्ता और पुलपुल कुशवाहा ने बच्चों की पढ़ाई किसी सुरक्षित स्थान पर कराने की मांग की। उन्होंने कहा कि बच्चों की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं होना चाहिए।