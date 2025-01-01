फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Deoria News ›   Electric wire snaps on school premises; major accident averted

Deoria News: विद्यालय परिसर में टूटा बिजली का तार, टला बड़ा हादसा

Sat, 17 Oct 2026 12:06 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया
संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया Updated Sat, 17 Oct 2026 12:06 AM IST
विज्ञापन
Electric wire snaps on school premises; major accident averted
स्कूल परिसर में गिरा तार।
लार रोड। लार ब्लॉक के उच्च प्राथमिक विद्यालय भूडूसरी परिसर में शुक्रवार की सुबह करीब 8:30 बजे ट्रांसफाॅर्मर से बिजली का तार टूटकर गिर गया। संयोगवश उस समय बच्चे विद्यालय नहीं पहुंचे थे जिससे एक बड़ा हादसा टल गया।
विज्ञापन

तार जोड़ने गए कर्मचारियों का ग्रामीणों और शिक्षकों ने विरोध किया। उनका कहना था कि विद्यालय में कुछ महीने पहले भी ट्रांसफाॅर्मर में स्पार्किंग हुई थी। शुक्रवार को तार टूटने से बिजली विभाग की कार्यप्रणाली पर फिर से सवाल खड़े हो गए हैं।
विज्ञापन

अभिभावकों का कहना था कि विद्यालय परिसर में ट्रांसफाॅर्मर और हाईटेंशन तार होने से करीब 100 बच्चों की सुरक्षा पर सवाल उठ रहे हैं। डीएम मधुसूदन हुल्गी भी परिषदीय विद्यालयों से तार और ट्रांसफाॅर्मर हटाने में देरी पर नाराजगी जता चुके हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन

बेसिक शिक्षा विभाग ने करीब एक साल पहले ही परिषदीय विद्यालयों से हाईटेंशन तारों और परिसर में लगे ट्रांसफाॅर्मरों को हटाने के लिए बजट जारी किया था। यह धनराशि बिजली निगम को हस्तांतरित की जा चुकी है। इसके बावजूद लार ब्लॉक के करीब आठ विद्यालयों में शिफ्टिंग का काम अब तक पूरा नहीं हुआ है।
ग्रामीणों और शिक्षकों का कहना है कि जर्जर तार को जोड़कर बिजली आपूर्ति बहाल करना स्थायी समाधान नहीं है। जब तक विद्यालय परिसर से ट्रांसफार्मर और तार नहीं हटाए जाते, तब तक बच्चों की सुरक्षा पर खतरा बना रहेगा।

उन्होंने शिफ्टिंग का काम प्राथमिकता के आधार पर पूरा कराने की मांग की। समाजसेवी साहू विशाल गुप्ता और पुलपुल कुशवाहा ने बच्चों की पढ़ाई किसी सुरक्षित स्थान पर कराने की मांग की। उन्होंने कहा कि बच्चों की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं होना चाहिए।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed