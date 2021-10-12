Deoria News: घायल युवक को छह दिन बाद भी नहीं आया होश

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तरकुलवा थाना क्षेत्र के कवला मुंडेरा निवासी इरशाद अंसारी चार अक्तूबर को विजय मौर्य के साथ बाइक से देवरिया आ रहा था। दोपहर करीब 12 बजे बिशुनपुर कला चौराहे पर बाइक रोकने के दौरान पिकअप ने उसे टक्कर मार दी। गंभीर हालत में उसे देवरिया मेडिकल कॉलेज से गोरखपुर रेफर किया गया। विज्ञापन

चाचा किताबुद्दीन अंसारी की तहरीर पर 10 अक्तूबर को प्राथमिकी दर्ज हुई। सीओ सलेमपुर गौरव कुमार ने बताया कि मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है। संवाद तरकुलवा थाना क्षेत्र के कवला मुंडेरा निवासी इरशाद अंसारी चार अक्तूबर को विजय मौर्य के साथ बाइक से देवरिया आ रहा था। दोपहर करीब 12 बजे बिशुनपुर कला चौराहे पर बाइक रोकने के दौरान पिकअप ने उसे टक्कर मार दी। गंभीर हालत में उसे देवरिया मेडिकल कॉलेज से गोरखपुर रेफर किया गया।चाचा किताबुद्दीन अंसारी की तहरीर पर 10 अक्तूबर को प्राथमिकी दर्ज हुई। सीओ सलेमपुर गौरव कुमार ने बताया कि मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है। संवाद

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बरियारपुर। बिशुनपुर कला चौराहे के पास पिकअप की टक्कर से गंभीर रूप से घायल बाइक सवार युवक का गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में इलाज चल रहा है। परिजन के मुताबिक, हादसे के छह दिन बाद भी उसे होश नहीं आया है। मामले में पुलिस ने अज्ञात पिकअप चालक प्राथमिकी दर्ज की है।