Deoria News: मानदेय 24 हजार करने की मांग, कार्य बहिष्कार करेंगे ग्राम रोजगार सेवक
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Fri, 20 Nov 2026 11:38 PM IST
Updated Fri, 20 Nov 2026 11:38 PM IST
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देवरिया। मानदेय बढ़ाने समेत विभिन्न मांगों को लेकर ग्राम रोजगार सेवक संघर्ष मोर्चा ने आंदोलन का एलान किया है। शुक्रवार को संगठन की सलेमपुर ब्लॉक इकाई के प्रतिनिधिमंडल ने अध्यक्ष देवाशीष यादव के नेतृत्व में बीडीओ कार्यालय में ज्ञापन सौंपा।
ज्ञापन में ग्राम रोजगार सेवकों का मानदेय बढ़ाकर 24 हजार रुपये प्रतिमाह करने, कैशलेस चिकित्सा सुविधा देने और ईपीएफ का भुगतान सुनिश्चित करने समेत अन्य मांगें उठाई गईं। संगठन का कहना है कि 13 नवंबर को आयुक्त एवं ग्राम्य विकास विभाग के साथ हुई वार्ता में मांगों पर निर्णय लेने के लिए एक सप्ताह का समय दिया गया था, लेकिन अब तक कोई ठोस पहल नहीं हुई।
इसके विरोध में ग्राम रोजगार सेवक 21 से 23 नवंबर तक आयोजित विशेष रोजगार सृजन सप्ताह में कार्य बहिष्कार करेंगे। मांगें पूरी नहीं होने पर 27 नवंबर को जिला मुख्यालय पर धरना दिया जाएगा। इसके बाद तीन दिसंबर को लखनऊ में विधानसभा का घेराव करने की चेतावनी दी गई है।
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इस दौरान रोहित मिश्रा, शशिभूषण, सतेंद्र प्रसाद, राजेश कुशवाहा, विवेकानंद और अरविंद गौतम सहित अन्य ग्राम रोजगार सेवक मौजूद रहे।
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ज्ञापन में ग्राम रोजगार सेवकों का मानदेय बढ़ाकर 24 हजार रुपये प्रतिमाह करने, कैशलेस चिकित्सा सुविधा देने और ईपीएफ का भुगतान सुनिश्चित करने समेत अन्य मांगें उठाई गईं। संगठन का कहना है कि 13 नवंबर को आयुक्त एवं ग्राम्य विकास विभाग के साथ हुई वार्ता में मांगों पर निर्णय लेने के लिए एक सप्ताह का समय दिया गया था, लेकिन अब तक कोई ठोस पहल नहीं हुई।
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इसके विरोध में ग्राम रोजगार सेवक 21 से 23 नवंबर तक आयोजित विशेष रोजगार सृजन सप्ताह में कार्य बहिष्कार करेंगे। मांगें पूरी नहीं होने पर 27 नवंबर को जिला मुख्यालय पर धरना दिया जाएगा। इसके बाद तीन दिसंबर को लखनऊ में विधानसभा का घेराव करने की चेतावनी दी गई है।
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इस दौरान रोहित मिश्रा, शशिभूषण, सतेंद्र प्रसाद, राजेश कुशवाहा, विवेकानंद और अरविंद गौतम सहित अन्य ग्राम रोजगार सेवक मौजूद रहे।