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ज्ञापन में ग्राम रोजगार सेवकों का मानदेय बढ़ाकर 24 हजार रुपये प्रतिमाह करने, कैशलेस चिकित्सा सुविधा देने और ईपीएफ का भुगतान सुनिश्चित करने समेत अन्य मांगें उठाई गईं। संगठन का कहना है कि 13 नवंबर को आयुक्त एवं ग्राम्य विकास विभाग के साथ हुई वार्ता में मांगों पर निर्णय लेने के लिए एक सप्ताह का समय दिया गया था, लेकिन अब तक कोई ठोस पहल नहीं हुई।इसके विरोध में ग्राम रोजगार सेवक 21 से 23 नवंबर तक आयोजित विशेष रोजगार सृजन सप्ताह में कार्य बहिष्कार करेंगे। मांगें पूरी नहीं होने पर 27 नवंबर को जिला मुख्यालय पर धरना दिया जाएगा। इसके बाद तीन दिसंबर को लखनऊ में विधानसभा का घेराव करने की चेतावनी दी गई है।इस दौरान रोहित मिश्रा, शशिभूषण, सतेंद्र प्रसाद, राजेश कुशवाहा, विवेकानंद और अरविंद गौतम सहित अन्य ग्राम रोजगार सेवक मौजूद रहे।