Deoria News: मतदाता सूची में दोहरे नामों की जांच की मांग

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सपा जिलाध्यक्ष व्यास यादव ने कहा कि एसआईआर प्रक्रिया पूरी होने के बाद भी एक ही बूथ पर एक मतदाता का नाम दो, तीन, चार और पांच या उससे अधिक बार दर्ज होने की शिकायतें सामने आ रही हैं।जिलाध्यक्ष व्यास यादव ने कहा कि एसआईआर का उद्देश्य मतदाता सूची से अपात्र प्रविष्टियों को हटाना और यह सुनिश्चित करना है कि एक मतदाता का नाम एक स्थान पर दर्ज हो।इसके बावजूद कथित तौर पर एक ही नाम की कई प्रविष्टियां और अलग-अलग इपिक नंबर सामने आना गंभीर विषय है। उन्होंने निर्वाचन आयोग से इन शिकायतों की जांच कराने, त्रुटियों के लिए जिम्मेदारी तय करने और दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई करने की मांग की।सपा नेताओं ने कहा कि मतदाता सूची को पारदर्शी और त्रुटिरहित बनाने के साथ ही सभी पात्र मतदाताओं के लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित की जानी चाहिए।