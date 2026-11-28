Deoria News: संदिग्ध हालात में विवाहिता की मौत
संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया Updated Sat, 28 Nov 2026 11:34 PM IST
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लार रोड। लार थाना क्षेत्र के ठाकुर गौरी गांव में शनिवार की सुबह 35 वर्षीय विवाहिता काजल देवी की संदिग्ध हालात में मौत हो गई। मायके पक्ष के लोगों ने मौत पर आशंका जताते हुए पुलिस को तहरीर दी है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी है।
जानकारी के अनुसार, सुबह करीब चार बजे काजल के ससुराल से मायके वालों को फोन कर मौत की सूचना दी गई। इसके बाद मां राधिका देवी परिजन के साथ ठाकुर गौरी गांव पहुंचीं। घर में काजल का शव पड़ा मिला। परिजन उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लार ले गए, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया।
राधिका देवी ने बताया कि उनकी बेटी की शादी करीब आठ वर्ष पहले गांव निवासी कन्हैया राजभर से हुई थी। उन्होंने पुलिस को तहरीर देकर मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। उन्होंने आशंका जताई कि उनकी बेटी की हत्या की गई है। कन्हैया ईंट-भट्ठे पर काम करता है।
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काजल की मौत से उसकी छह वर्षीय बेटी सृष्टि और तीन वर्षीय माही के सिर से मां का साया उठ गया। दोनों बच्चियों का रो-रोकर बुरा हाल है। सीओ सलेमपुर गौरव सिंह ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।
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जानकारी के अनुसार, सुबह करीब चार बजे काजल के ससुराल से मायके वालों को फोन कर मौत की सूचना दी गई। इसके बाद मां राधिका देवी परिजन के साथ ठाकुर गौरी गांव पहुंचीं। घर में काजल का शव पड़ा मिला। परिजन उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लार ले गए, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया।
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राधिका देवी ने बताया कि उनकी बेटी की शादी करीब आठ वर्ष पहले गांव निवासी कन्हैया राजभर से हुई थी। उन्होंने पुलिस को तहरीर देकर मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। उन्होंने आशंका जताई कि उनकी बेटी की हत्या की गई है। कन्हैया ईंट-भट्ठे पर काम करता है।
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काजल की मौत से उसकी छह वर्षीय बेटी सृष्टि और तीन वर्षीय माही के सिर से मां का साया उठ गया। दोनों बच्चियों का रो-रोकर बुरा हाल है। सीओ सलेमपुर गौरव सिंह ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।