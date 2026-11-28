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जानकारी के अनुसार, सुबह करीब चार बजे काजल के ससुराल से मायके वालों को फोन कर मौत की सूचना दी गई। इसके बाद मां राधिका देवी परिजन के साथ ठाकुर गौरी गांव पहुंचीं। घर में काजल का शव पड़ा मिला। परिजन उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लार ले गए, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया।राधिका देवी ने बताया कि उनकी बेटी की शादी करीब आठ वर्ष पहले गांव निवासी कन्हैया राजभर से हुई थी। उन्होंने पुलिस को तहरीर देकर मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। उन्होंने आशंका जताई कि उनकी बेटी की हत्या की गई है। कन्हैया ईंट-भट्ठे पर काम करता है।काजल की मौत से उसकी छह वर्षीय बेटी सृष्टि और तीन वर्षीय माही के सिर से मां का साया उठ गया। दोनों बच्चियों का रो-रोकर बुरा हाल है। सीओ सलेमपुर गौरव सिंह ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।