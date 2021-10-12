Deoria News: पासबुक के विवाद में दंपती की पिटाई

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बरियारपुर। थाना क्षेत्र के गौरकोठी गांव के भंगड़ा टोला में पासबुक के विवाद में दंपती की पिटाई के मामले में पुलिस ने चार आरोपियों पर प्राथमिकी दर्ज की है। उर्मिला देवी के अनुसार, उनके बेटे रोहन की एसबीआई की पासबुक गौरव भारती ने ले ली थी। सात अक्तूबर को पासबुक वापस लेने से नाराज गौरव भारती, आशुतोष भारती, शशिबाला और लालबहादुर ने घर पहुंचकर दंपती को लाठी-डंडों से पीट दिया। हमले में पति के सिर में चोट लगी। सीओ सलेमपुर गौरव कुमार ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। संवाद