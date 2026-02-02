Deoria News: नवरात्र में महंगा हुआ नारियल पानी, फल और मेवों की कीमतों में भी उछाल

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नगर के प्रमुख चौराहों और देवी मंदिर के आसपास फलों की दुकानें सजी हैं। नवरात्र से पहले 100 रुपये किलो मिलने वाला सेब अब 150 रुपये में बिक रहा है। अनार के दाम भी 100 से बढ़कर 150 रुपये किलो हो गए हैं। नारियल पानी के लिए अब 90 से 100 रुपये खर्च करने पड़ रहे हैं, जबकि पहले यह 70 रुपये में मिलता था।सूखे मेवों की कीमतों में भी तेजी आई है। बादाम 1200 से बढ़कर 1400 रुपये किलो, पिस्ता 1200 से 2000 रुपये किलो और छुआरा 350 से बढ़कर 500 रुपये किलो बिक रहा है। फल विक्रेता अमित सोनकर के अनुसार, नवरात्र में मांग बढ़ने के मुकाबले आवक कम होने से कीमतों में उछाल आया है। आने वाले दिनों में त्योहारों और शादी-विवाह के सीजन के चलते कीमतों पर दबाव बढ़ सकता है।