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Deoria News: वज्रपात से कक्षा चार की छात्रा की मौत

Wed, 07 Oct 2026 01:09 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Wed, 07 Oct 2026 01:09 AM IST
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Class 4 student dies after being struck by lightning.
खुखुंदू। मंगलवार की शाम बारिश के दौरान वज्रपात से चकिया शुक्ल गांव की 10 वर्षीय छात्रा मोहनी कुमारी की मौत हो गई। हादसे के समय वह सहेलियों के साथ बकरी चराने गई थी। वहीं, नरौली भिखम गांव में बिजली गिरने से दो भैंसों की भी मौत हो गई। दोनों हादसों के बाद परिवारों में चीख-पुकार मच गई। चकिया शुक्ल निवासी अखिलेश प्रसाद की बेटी मोहनी कक्षा चार की छात्रा थी। स्कूल से घर लौटने के बाद वह सहेलियों के साथ बकरी चराने गई थी। बारिश के दौरान वज्रपात से वह झुलस गई। परिजन उसे अस्पताल ले गए, जहां चिकित्सक ने मृत घोषित कर दिया। उधर, पिपरी उर्फ बंदी निवासी ढीढी नोना की दो भैंसें नरौली भिखम में वज्रपात की चपेट में आकर मर गईं। सीओ सलेमपुर गौरव सिंह ने बताया कि छात्रा के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। संवाद
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