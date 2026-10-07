Deoria News: मौसम के उतार-चढ़ाव से बीमार हो रहे बच्चे

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बाल रोग विभाग के चिकित्सकों के अनुसार मौसम में बदलाव के दौरान छोटे बच्चों में वायरल संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। सलेमपुर के टेघरा निवासी अदिति को उल्टी-दस्त की शिकायत पर भर्ती कराया गया।वहीं, शहर के बभनी निवासी अंशिका में डेंगू के लक्षण मिलने पर जांच कराई जा रही है। पीआईसीयू में भी गंभीर हालत वाले बच्चों का उपचार चल रहा है।बाल रोग विशेषज्ञ एवं सीएमएस डॉ. एचके मिश्र ने बताया कि बच्चों को तापमान में अचानक बदलाव से बचाएं और पूरी बांह के कपड़े पहनाएं।तेज बुखार, सांस लेने में परेशानी, लगातार उल्टी-दस्त होने पर तत्काल चिकित्सक को दिखाएं। उन्होंने अभिभावकों को बिना सलाह दवा न देने और बीमार बच्चों को अन्य बच्चों से दूर रखने की सलाह दी। संवाद