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Deoria News: युवती को फोन पर धमकाने का आरोप, दो पर रिपोर्ट दर्ज

Sat, 17 Oct 2026 12:03 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया
संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया Updated Sat, 17 Oct 2026 12:03 AM IST
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Case registered against two individuals for allegedly threatening a young woman over the phone
देवरिया। कोतवाली क्षेत्र की एक युवती को फोन पर गाली देने और उठा ले जाने की धमकी देने के मामले में पुलिस ने शुक्रवार को दो आरोपियों पर प्राथमिकी दर्ज की।
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युवती का आरोप है कि एक युवक लगातार फोन कर अभद्र बातें करता है। नंबर ब्लॉक करने के बाद दूसरे नंबरों से फोन करता है। धमकी के डर से उसकी पढ़ाई बाधित हो गई है।
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युवती ने एसपी को शिकायती पत्र देकर बताया कि विशाल पटेल नामक युवक उसके मोबाइल पर फोन कर गंदी बातें करता है और गालियां देता है। आरोप है कि उसे उठा ले जाने की धमकी दी जाती है। इससे उसका पढ़ने जाना मुश्किल हो गया है।
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युवती ने विशाल पटेल और उसके सहयोगी के खिलाफ कार्रवाई तथा सुरक्षा की गुहार लगाई थी। शिकायत के आधार पर कोतवाली पुलिस ने शुक्रवार को विशाल पटेल और एक मोबाइल नंबर के अज्ञात धारक पर प्राथमिकी दर्ज की है।
जांच उपनिरीक्षक विनय कुमार सिंह को सौंपी गई है। सीओ सिटी संजय कुमार रेड्डी ने बताया कि पुलिस मामल की जांच कर रही है।⪠
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