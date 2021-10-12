Deoria News: रेस्टोरेंट में घरेलू गैस सिलिंडरों का इस्तेमाल, संचालक पर रिपोर्ट दर्ज

देवरिया। महुआडीह क्षेत्र के एक रेस्टोरेंट में घरेलू गैस सिलिंडरों का व्यावसायिक इस्तेमाल मिलने पर खाद्य विभाग ने कार्रवाई की है। टीम ने मौके से सात सिलिंडर बरामद किए। क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी की शिकायत पर पुलिस ने रेस्टोरेंट संचालक पर आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज की है। बैतालपुर के क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी सुमित कुमार के अनुसार, ग्राम महुआडीह निवासी प्रभाकर सिंह की शिकायत पर नौ अक्तूबर को खाद्य विभाग की टीम ने महुआडीह-हेतिमपुर मार्ग स्थित बड़धे हवेली केक एंड रेस्टोरेंट में छापा मारा। पूर्ति निरीक्षक गौरव शुक्ला और सन्नी देवल के साथ की गई जांच में किचन में 14.2 किलोग्राम वाले घरेलू सिलिंडरों का व्यावसायिक इस्तेमाल पाया गया।बरामद सिलिंडरों को कब्जे में लेकर इंडेन ग्रामीण वितरक के प्रतिनिधि खालिद खान की सुपुर्दगी में सुरक्षित रखवाया गया। जिला प्रशासन से अनुमति मिलने के बाद संचालक धीरज कुमार सिंह के खिलाफ केस दर्ज किया गया। थाना प्रभारी अमित कुमार ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है।