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इसके अलावा गैर जीएचसी मेडिकल जांच की रसीदें भी बरामद हुई हैं। पुलिस के अनुसार, आरोपी करीब दो साल से बिना वैध लाइसेंस के कार्यालय संचालित कर रहा था। कई युवाओं की शिकायत के बाद एसपी के निर्देश पर पुलिस ने यह कार्रवाई की है। आरोपी पर प्राथमिकी दर्ज की गई है।पुलिस विभाग की ओर से जारी विज्ञप्ति में बताया गया है कि रुद्रपुर कोतवाली क्षेत्र के फतेहपुर गांव के गिदहा टोला निवासी 43 वर्षीय अजय प्रताप सिंह ने खोराराम से अमेठी जाने वाले मार्ग पर कार्यालय खोल रखा था। वह विदेश में रोजगार दिलाने का झांसा देकर युवाओं से रुपये लेकर उनके पासपोर्ट अपने पास रख लेता था। उन्हें वीजा और हवाई जहाज का टिकट उपलब्ध कराने का भरोसा देता था।कई युवाओं ने पुलिस से शिकायत की थी कि रुपये लेने के बाद भी आरोपी ने उन्हें वीजा और टिकट उपलब्ध नहीं कराया। उनके पासपोर्ट भी नहीं लौटाए।एसपी अभिजित आर शंकर के निर्देश पर एएसपी उत्तरी आनंद कुमार पांडेय के निर्देशन और सीओ सिटी के पर्यवेक्षण में पुलिस टीम ने सोमवार को मुखबिर की सूचना पर कार्यालय पर दबिश दी।पुलिस ने आरोपी से विदेश भेजने के लिए जरूरी लाइसेंस और पंजीकरण से संबंधित दस्तावेज मांगे मगर वह कोई दस्तावेज नहीं दिखा सका। पुलिस ने पासपोर्ट और मेडिकल जांच की रसीदें कब्जे में लेकर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।