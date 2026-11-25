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हादसे में गीता विश्वकर्मा के कार चालक को चोट लगी है। कार में सवार अन्य लोग एयरबैग खुल जाने की वजह से सुरक्षित बच गए। उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की सदस्य गीता विश्वकर्मा दोपहर में करीब 2:30 बजे कार से भाटपाररानी क्षेत्र के बड़का गांव जा रही थीं।वह मझौलीराज के मठिया गांव के पास पहुंची थीं, जहां सामने से आ रहे ऑटो रिक्शा से उनकी कार टकरा गई। टक्कर इतनी तेज थी कि कार का अगला हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। हादसे में कार चालक दुर्गेश (25) घायल हो गए। गीता विश्वकर्मा, गनर शशिकांत गौतम और उनके भाई विद्यासागर विश्वकर्मा (31) सुरक्षित बच गए।बताया जा रहा है कि टक्कर के बाद कार के एयरबैग खुल गए, जिससे उसमें सवार लोगों को गंभीर चोट से बचाव हुआ। हादसे की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने क्षतिग्रस्त कार को कब्जे में ले लिया।सीओ गौरव सिंह ने बताया कि राज्य महिला आयोग के सदस्य के कार चालक को चोट लगी है। अन्य लोग सुरक्षित हैं। हादसे के कारणों की जांच की जा रही है।