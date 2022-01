{"_id":"61d33914fc981b15f11ce4f4","slug":"booking-of-reserved-tickets-being-disrupted-in-salempur-barhaj-salempur-news-gkp4223491173","type":"story","status":"publish","title_hn":"Booking of reserved tickets being disrupted in Salempur, Barhaj","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

Booking of reserved tickets being disrupted in Salempur, Barhaj

Updated Mon, 03 Jan 2022 11:27 PM IST Updated Mon, 03 Jan 2022 11:27 PM IST

सलेमपुर। रेलवे स्टेशन पर आरक्षित टिकट प्रणाली का यूपीएस करीब दस दिन से खराब है। इसके चलते बिजली गुल होने, वोल्टेज अप डाउन होने से यूपीएस ट्रिप कर जा रहा है। इस वजह से लिंक फेल हो जाता है, जिसके चलते सलेमपुर व बरहज में आरक्षित टिकट की बुकिंग बाधित हो रही है। शिकायत के बाद भी सुधार नहीं हुआ।

स्थानीय रेलवे स्टेशन पर बिजली के अलावा सोलर सिस्टम भी लगाया गया है। बिजली के कटने या वोल्टेज लो या हाई होने पर आरक्षित टिकट सिस्टम बंद न हो, उसके लिए यूपीएस लगाया गया है। यूपीएस करीब दस दिन से खराब है। इसकी सूचना रेलवे अधीक्षक की ओर से इलेक्ट्रिक विभाग को दी गई है। अब तक इसे ठीक नहीं किया गया। दिन में करीब दस से बारह बार यूपीएस ट्रिप कर रहा है। एक बार ट्रिप करने पर लिकं को चालू कराने के लिए दिल्ली सूचना देनी पड़ती है। चालू करने में करीब बीस मिनट का समय जाया होता है। सबसे दिक्कत तत्काल टिकट के लिए होती है।

ट्रिप करने पर तत्काल के लिए लाइन में लगे रेल यात्रियों को काफी दिक्कत होती है। कई बार उन्हें टिकट नहीं मिल पाता है। यूपीएस की ट्रिपिंग का खामियाजा सलेमपुर के साथ ही बरहज के यात्री भी भुगत रहे हैं। बरहज में स्थापित आरक्षित काउंटर का लिंक सलेमपुर से जुड़ा है। जब यहां बंद होता है तो बरहज में टिकट का आरक्षण बाधित हो जाता है। इसकी शिकायत की गई है, लेकिन अब तक इसका सुधार नहीं हुआ। इस संबंध में वाणिज्य अधीक्षक पंकज कुमार ने बताया कि करीब दस दिन से यूपीएस में खराबी आई है। इसकी शिकायत बिजली विभाग को की गई है। शीघ्र ही ठीक करा दिया जाएगा।