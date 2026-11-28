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इससे पहले 26 जनवरी को कोतवाली क्षेत्र में संत विनोबा पीजी कॉलेज के पास झाड़ियों में नवजात बच्ची का शव मिला था। खामपार थाना क्षेत्र के छपिया-सरया मार्ग पर काली मंदिर के पास मार्च में झाड़ियों में नवजात का शव मिला था।इंस्पेक्टर कोतवाली शशिभूषण राय ने बताया कि भीकमपुर के पास सात माह के बच्चे का शव मिला है। किसी ने लोकलाज के भय या बच्चे की मौत हो जाने के चलते फेंक दिया होगा। इस तरह की आशंका है। संवाद