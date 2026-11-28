Deoria News: झाड़ियों में मिला नवजात का शव
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sat, 28 Nov 2026 11:48 PM IST
Updated Sat, 28 Nov 2026 11:48 PM IST
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देवरिया। कोतवाली क्षेत्र में रेलवे लाइन के किनारे झाड़ियों में कपड़े में लिपटा नवजात शिशु का शव मिला है। नवजात की मौत किन परिस्थितियों में हुई और शव कोे किसने छोड़ा, इसका पता नहीं चल सका है।
इससे पहले 26 जनवरी को कोतवाली क्षेत्र में संत विनोबा पीजी कॉलेज के पास झाड़ियों में नवजात बच्ची का शव मिला था। खामपार थाना क्षेत्र के छपिया-सरया मार्ग पर काली मंदिर के पास मार्च में झाड़ियों में नवजात का शव मिला था।
इंस्पेक्टर कोतवाली शशिभूषण राय ने बताया कि भीकमपुर के पास सात माह के बच्चे का शव मिला है। किसी ने लोकलाज के भय या बच्चे की मौत हो जाने के चलते फेंक दिया होगा। इस तरह की आशंका है। संवाद
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इससे पहले 26 जनवरी को कोतवाली क्षेत्र में संत विनोबा पीजी कॉलेज के पास झाड़ियों में नवजात बच्ची का शव मिला था। खामपार थाना क्षेत्र के छपिया-सरया मार्ग पर काली मंदिर के पास मार्च में झाड़ियों में नवजात का शव मिला था।
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इंस्पेक्टर कोतवाली शशिभूषण राय ने बताया कि भीकमपुर के पास सात माह के बच्चे का शव मिला है। किसी ने लोकलाज के भय या बच्चे की मौत हो जाने के चलते फेंक दिया होगा। इस तरह की आशंका है। संवाद
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