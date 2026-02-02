Deoria News: भाजपा महिला मोर्चा ने कांग्रेस के खिलाफ किया प्रदर्शन

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जिलाध्यक्ष आराधना पांडेय के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस नेतृत्व के खिलाफ नारेबाजी करते हुए मणिपुर से कांग्रेस सांसद डॉ. अंगोमचा बिमोल अकोइजम को पार्टी से निष्कासित करने की मांग की। राहुल गांधी से मामले में अपना रुख स्पष्ट करने की अपील की।आराधना ने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और गरिमा से जुड़े मामलों में राजनीतिक दलों को संवेदनशीलता और जवाबदेही दिखानी चाहिए। आरोपों की गंभीरता को देखते हुए निष्पक्ष जांच और नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित होनी चाहिए।प्रदर्शन में राज्य महिला आयोग की सदस्य रितु शाही, बबिता चौहान, माया माैजूद रहीं।