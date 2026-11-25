विज्ञापन



घायल की पहचान नोनार पांडेय गांव निवासी चंद्रप्रकाश राजभर (28) पुत्र जोगिंदर राजभर के रूप में हुई। वह बाइक से जा रहे थे, तभी पेट्रोल पंप के पास स्कार्पियो से टक्कर हो गई। थानाध्यक्ष दिनेश कुमार मौर्य ने बताया कि युवक की हालत सामान्य है। संवाद

विज्ञापन

रामपुर बुजुर्ग। बनकटा थाना क्षेत्र के भठवा पांडेय स्थित पेट्रोल पंप के पास बुधवार दोपहर स्कार्पियो की टक्कर से बाइक सवार युवक घायल हो गया। हादसे के बाद मौके पर पहुंचे परिजन उसे दुर्घटनाग्रस्त स्कार्पियो से निजी अस्पताल ले गए, जहां उसका उपचार कराया गया।