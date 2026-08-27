Deoria News: दुकान बंद होने के बाद बीयर नहीं देने पर पीटा

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दुकान बंद होने की बात कहने पर गाली-गलौज करते हुए हाथापाई शुरू कर दी। सहयोगी जीतन गोड़ समेत अन्य लोगों ने बीच-बचाव किया।

आरोप है कि आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए साथियों के साथ भाग गया। थानाध्यक्ष अश्वनी प्रधान ने बताया कि मामले में प्राथमिकी दर्ज कर आरोपियों की तलाश की जा रही है। जल्द ही पकड़ लिए जाएंगे। संवाद

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रामपुर कारखाना। रामपुर हिरामन चौराहे पर दुकान बंद होने के बाद बीयर मांगने का विरोध करने पर मुनीब से मारपीट और गाली-गलौज का मामला सामने आया है। पुलिस ने 14 दिन की जांच के बाद पीड़ित की तहरीर पर एक नामजद और तीन अज्ञात पर बुधवार को प्राथमिकी दर्ज की है। कुशीनगर के तमकुहीराज थाना क्षेत्र के परसवन गांव निवासी अजय सिंह रामपुर हिरामन चौराहे पर शराब की दुकान पर मुनीब हैं। उन्होंने तहरीर में बताया कि 11 अगस्त की रात करीब 11 बजे दुकान बंद करने के बाद रामपुर हिरामन निवासी अजय यादव दो-तीन अज्ञात साथियों के साथ पहुंचा और जबरन बीयर मांगने लगा।