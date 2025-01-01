Deoria News: शराब लदी बोलेरो से पुलिसकर्मियों को कुचलने की कोशिश, चार गिरफ्तार

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

भागने के दौरान बोलेरो डिवाइडर में फंस गई। इसके बाद पुलिस ने चालक समेत चार लोगों को गिरफ्तार कर लिया। वाहन से करीब 45 लीटर देसी शराब बरामद हुई।पुलिस विज्ञप्ति के अनुसार, गिरफ्तार आरोपियों में बिहार के सिवान जिले के धनौती थाना क्षेत्र के चनऊर तकिया निवासी मो. हसमत खां (52), विजयीपुर मोड़ निवासी रितेश राम (45) और चनऊर तकिया निवासी बसीर खां (75) शामिल हैं।इनके अलावा देवरिया जिले के खामपार थाना क्षेत्र के सवरेजी निवासी इम्तियाज अंसारी (45) को भी गिरफ्तार किया गया है। इम्तियाज पर 2023 में भाटपाररानी थाने में गोवध निवारण अधिनियम और पशु क्रूरता अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज हुई थी।पुलिस की विज्ञप्ति के अनुसार, खामपार पुलिस भिंगारी बाजार में संदिग्ध वाहनों की जांच कर रही थी। इसी दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि बोलेरो से अवैध शराब बिहार ले जाई जा रही है।पुलिस ने भिंगारी ओवरब्रिज के पास वाहन को रोकने की कोशिश की मगर चालक बैरियर तोड़कर भागने लगा। आरोप है कि उसने पुलिसकर्मियों को कुचलने की कोशिश की, जिसमें एक पुलिसकर्मी घायल हो गयापुलिस ने बताया कि बोलेरो की तलाशी में पांच पेटी देसी शराब मिली। इसमें 200 मिलीलीटर के पाउच थे और कुल मात्रा करीब 45 लीटर बताई गई है। पुलिस ने चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।