Deoria News: रकम वापस मांगने पर की मारपीट

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देवरिया। व्यवसाय के लिए लिए पैसा को वापस मांगने से नाराज युवक ने जन सेवा केंद्र संचालक की पिटाई कर दी। इस मामले में न्यायालय के आदेश पर कोतवाली पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ प्राथमिक की दर्ज कर मामले की छानबीन शुरू कर दी। भटनी थाना क्षेत्र के चौथिया गांव निवासी जय प्रकाश कुशवाहा पुत्र साधु कुशवाहा मझौली राज के किला चौराहे पर पर जन सेवा केंद्र चलाते हैं। आरोप है कि विश्वास में लेकर व्यवसाय के लिए भाटपार रानी थाना क्षेत्र के लाखों पर गांव निवासी विकास यादव उससे एक लाख रुपए उधार लिया, लेकिन कोई व्यवसाय नहीं किया। जब पीड़ित ने पैसा वापस करने की बात कही तो आरोपी युवक गाली गलौज करते हुए उसकी पिटाई कर दी। संवाद