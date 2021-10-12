Deoria News: आईटीआई में प्रवेश के आवेदन 15 तक

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सोनूघाट। राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) देवरिया में प्रवेश के पांचवें चरण के लिए अभ्यर्थी 15 अक्तूबर को दोपहर दो बजे तक आवेदन कर सकते हैं। संस्थान के प्रधानाचार्य केके राम ने बताया कि इच्छुक अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन पत्र और रैंक की प्रति नोडल कार्यालय में जमा करनी होगी। प्रवेश के लिए मेरिट सूची 16 अक्तूबर को दोपहर दो बजे तक चस्पा की जाएगी। चयनित अभ्यर्थियों का प्रवेश उसी दिन शाम पांच बजे तक पूरा कर लिया जाएगा। संवाद