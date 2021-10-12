Deoria News: बाइक लूट में एक और आरोपी गिरफ्तार

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छह अक्तूबर की शाम खैरटिया निवासी संदीप निषाद रिश्तेदार से मिलकर घर लौट रहे थे। इसी दौरान दो बाइकों पर सवार बदमाशों ने विरवां मोड़ के पास मारपीट कर उनकी बाइक छीन ली थी। एसओ मृत्युंजय राय ने बताया कि सोमवार को कालाबन निवासी शिवम यादव को गांव के पास से गिरफ्तार किया गया। संवाद

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गौरी बाजार। विरवां मोड़ के पास युवक से मारपीट कर बाइक लूटने के मामले में पुलिस ने सोमवार को एक और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। इस मामले में अब तक पांच आरोपी पकड़े जा चुके हैं।