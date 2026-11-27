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नगर पंचायत पथरदेवा निवासी विवेक कुमार के अनुसार, 25 नवंबर की रात करीब 11:40 बजे एक मैरिज हॉल में यह घटना हुई। सीओ सिटी संजय कुमार रेड्डी ने बताया कि मामले में कार्रवाई की जा रही है। संवाद

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तरकुलवा। थाना क्षेत्र के भेलीपट्टी स्थित एक मैरिज हॉल में शादी समारोह के दौरान डीजे पर डांस करते समय शरीर टकराने पर मारपीट हो गई। आरोप है कि कुछ लोगों ने कुर्सी और डंडे से हमला कर युवक को गंभीर रूप से घायल कर दिया। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने अज्ञात लोगों पर प्राथमिकी दर्ज की है।