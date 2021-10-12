Deoria News: जमीन के विवाद में मारपीट का आरोप

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टोला दलपतनी निवासी सुरेंद्र यादव ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि उनके पटीदार कृष्ण मोहन से जमीन को लेकर विवाद चल रहा है। इसी विवाद में मारपीट और धमकी देने का आरोप लगाया गया है। सीओ सलेमपुर गौरव कुमार सिंह ने बताया कि तहरीर के आधार पर तीन लोगों पर प्राथमिकी दर्ज कर जांच की जा रही है। संवाद विज्ञापन



. टोला दलपतनी निवासी सुरेंद्र यादव ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि उनके पटीदार कृष्ण मोहन से जमीन को लेकर विवाद चल रहा है। इसी विवाद में मारपीट और धमकी देने का आरोप लगाया गया है। सीओ सलेमपुर गौरव कुमार सिंह ने बताया कि तहरीर के आधार पर तीन लोगों पर प्राथमिकी दर्ज कर जांच की जा रही है। संवाद

बरियारपुर। थाना क्षेत्र के बरियारपुर टोला दलपतनी में जमीन के विवाद में मारपीट, गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी देने के आरोप में पुलिस ने तीन लोगों पर प्राथमिकी दर्ज की है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।