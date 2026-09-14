Deoria News: चाकू से हमला करने का आरोपी गिरफ्तार
संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया Updated Mon, 14 Sep 2026 11:42 PM IST
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देवरिया। तीन दिन पहले सलेमपुर के गांधी चौक पर बाइक हटाने की बात पर राहगीर पर चाकू से हमला करने के आरोपी को पुलिस ने सोमवार को गिरफ्तार कर लिया। मेडिकल परीक्षण करने के बाद पुलिस उसे कोर्ट में पेश किया, जहां से जेल भेज दिया गया।
नगर पंचायत के हरैया वार्ड निवासी राकेश मिश्रा शनिवार को किसी काम से गांधी चौक पर खड़े थे। आरोप है कि बाइक हटाने को लेकर एक ठेले वाले ने उन पर चाकू से हमला कर दिया था।
इस मामले में कोतवाली पुलिस ने पिपरा नाजिर वार्ड निवासी सतीश चौहान पर हत्या की कोशिश के आरोप में प्राथमिकी दर्ज कर तलाश शुरू कर दी। सोमवार को पुलिस उसे पिपरा नजीर ढाले के पास से गिरफ्तार कर लिया। संवाद
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नगर पंचायत के हरैया वार्ड निवासी राकेश मिश्रा शनिवार को किसी काम से गांधी चौक पर खड़े थे। आरोप है कि बाइक हटाने को लेकर एक ठेले वाले ने उन पर चाकू से हमला कर दिया था।
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इस मामले में कोतवाली पुलिस ने पिपरा नाजिर वार्ड निवासी सतीश चौहान पर हत्या की कोशिश के आरोप में प्राथमिकी दर्ज कर तलाश शुरू कर दी। सोमवार को पुलिस उसे पिपरा नजीर ढाले के पास से गिरफ्तार कर लिया। संवाद
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