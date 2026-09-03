Deoria News: युवक की हत्या कर शव नदी में फेंकने का आरोप

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

महुरांव गांव निवासी बंका यादव के पुत्र सुमंत यादव (22) का शव 16 अप्रैल 2025 को बनकटा शिव गांव के पास छोटी गंडक नदी में मिला था।घटना के बाद परिजनों ने प्रेम संबंध को लेकर सुमंत की हत्या कर शव नदी में फेंके जाने का आरोप लगाया था। हालांकि, उस समय पुलिस ने हत्या के आरोप को खारिज करते हुए नहाने के दौरान हादसा होने की बात कही थी।मामले में मृतक की मां सुरसती देवी ने न्यायालय में प्रार्थना पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई थी। न्यायालय के आदेश पर बृहस्पतिवार शाम पुलिस ने छह नामजद और दो अज्ञात के खिलाफ हत्या और साजिश की धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की।क्षेत्राधिकारी मनोज कुमार ने बताया कि न्यायालय के आदेश पर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। मामले की जांच की जा रही है।