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जानकारी के अनुसार, गोरखपुर जिले के खोराबार थाना क्षेत्र के जंगल सिकरी निवासी सीमा देवी के अनुसार, उन्होंने अपनी बेटी सपना की शादी करीब सात साल पहले पनिका गांव में की थी।आरोप है कि शादी के बाद से ही ससुराल में दहेज के लिए उसे प्रताड़ित किया जाता था और मारपीट की जाती थी।सीमा देवी ने आरोप लगाया कि 20 नवंबर की रात करीब 11:30 बजे पति ने सपना के साथ मारपीट कर उसे जलाने की कोशिश की। घटना के बाद वह बेटी को पीएचसी भागलपुर ले गईं, जहां से गंभीर हालत में उसे मेडिकल कॉलेज देवरिया रेफर कर दिया गया।थानाध्यक्ष विकास नाथ ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। प्रभारी सीओ राजेश चतुर्वेदी ने बताया कि जांच के निर्देश दिए गए हैं। संवाद