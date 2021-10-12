Deoria News: विवाहिता को जलाने की कोशिश का आरोप
संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया Updated Sun, 22 Nov 2026 12:34 AM IST
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मईल। मईल थाना क्षेत्र के पनिका गांव में दहेज की मांग को लेकर विवाहिता को प्रताड़ित करने और जलाकर मारने की कोशिश का मामला सामने आया है। पीड़िता की मां ने दामाद पर गंभीर आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की है।
जानकारी के अनुसार, गोरखपुर जिले के खोराबार थाना क्षेत्र के जंगल सिकरी निवासी सीमा देवी के अनुसार, उन्होंने अपनी बेटी सपना की शादी करीब सात साल पहले पनिका गांव में की थी।
आरोप है कि शादी के बाद से ही ससुराल में दहेज के लिए उसे प्रताड़ित किया जाता था और मारपीट की जाती थी।
सीमा देवी ने आरोप लगाया कि 20 नवंबर की रात करीब 11:30 बजे पति ने सपना के साथ मारपीट कर उसे जलाने की कोशिश की। घटना के बाद वह बेटी को पीएचसी भागलपुर ले गईं, जहां से गंभीर हालत में उसे मेडिकल कॉलेज देवरिया रेफर कर दिया गया।
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थानाध्यक्ष विकास नाथ ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। प्रभारी सीओ राजेश चतुर्वेदी ने बताया कि जांच के निर्देश दिए गए हैं। संवाद
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जानकारी के अनुसार, गोरखपुर जिले के खोराबार थाना क्षेत्र के जंगल सिकरी निवासी सीमा देवी के अनुसार, उन्होंने अपनी बेटी सपना की शादी करीब सात साल पहले पनिका गांव में की थी।
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आरोप है कि शादी के बाद से ही ससुराल में दहेज के लिए उसे प्रताड़ित किया जाता था और मारपीट की जाती थी।
सीमा देवी ने आरोप लगाया कि 20 नवंबर की रात करीब 11:30 बजे पति ने सपना के साथ मारपीट कर उसे जलाने की कोशिश की। घटना के बाद वह बेटी को पीएचसी भागलपुर ले गईं, जहां से गंभीर हालत में उसे मेडिकल कॉलेज देवरिया रेफर कर दिया गया।
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थानाध्यक्ष विकास नाथ ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। प्रभारी सीओ राजेश चतुर्वेदी ने बताया कि जांच के निर्देश दिए गए हैं। संवाद