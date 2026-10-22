Deoria News: ट्रैक्टर-ट्रॉली की टक्कर से युवक की जान गई
संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया Updated Thu, 22 Oct 2026 11:49 PM IST
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मदनपुर। नगर के पेट्रोल पंप के पास बुधवार की रात अनियंत्रित ट्रैक्टर-ट्रॉली की टक्कर से 28 वर्षीय युवक की मौत हो गई। हादसे के बाद परिजन उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रुद्रपुर ले गए, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। युवक की मौत से परिवार में मातम छा गया।
मठिया रमईपुर निवासी लाल साहब बुधवार की रात करीब 11 बजे पैदल घर जा रहे थे। इसी दौरान वह ट्रैक्टर-ट्रॉली की चपेट में आकर गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर पहुंचे परिजन उन्हें अस्पताल ले गए मगर उनकी जान नहीं बच सकी। लाल साहब दिवंगत प्रेमचंद के पुत्र थे।
वह दो भाइयों और तीन बहनों में सबसे छोटे और अविवाहित थे। पिता के निधन के बाद वह परिवार की जिम्मेदारियों में हाथ बंटाते थे। बेटे की मौत से मां राजपूती देवी का रो-रोकर बुरा हाल है।
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क्षेत्राधिकारी राजेश चतुर्वेदी ने बताया कि मामले में विधिक कार्रवाई की जा रही है। संवाद
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मठिया रमईपुर निवासी लाल साहब बुधवार की रात करीब 11 बजे पैदल घर जा रहे थे। इसी दौरान वह ट्रैक्टर-ट्रॉली की चपेट में आकर गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर पहुंचे परिजन उन्हें अस्पताल ले गए मगर उनकी जान नहीं बच सकी। लाल साहब दिवंगत प्रेमचंद के पुत्र थे।
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वह दो भाइयों और तीन बहनों में सबसे छोटे और अविवाहित थे। पिता के निधन के बाद वह परिवार की जिम्मेदारियों में हाथ बंटाते थे। बेटे की मौत से मां राजपूती देवी का रो-रोकर बुरा हाल है।
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