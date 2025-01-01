फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Deoria News ›   A glimpse of Bengali craftsmanship is visible in the Durga Puja pandals.

Deoria News: दुर्गा पूजा के पंडालों में दिख रही बंगाली शिल्पकला की झलक

Sat, 17 Oct 2026 12:35 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया
संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया Updated Sat, 17 Oct 2026 12:35 AM IST
विज्ञापन
A glimpse of Bengali craftsmanship is visible in the Durga Puja pandals.
रामपुर कारखाना के सिरसिया गांव में बने भव्य पंडाल में जुटी भीड़।
देवरिया। शारदीय नवरात्र के अवसर पर सजे दुर्गा पूजा पंडालों में इस बार कोलकाता के कारीगरों की कला की खास छाप देखने को मिल रही है। शहर के प्रमुख स्थानों सीसी रोड, रामलीला मैदान, नगरपालिका रोड, मालवीय रोड, रुद्रपुर मोड़, राघवनगर, भुजौली कालोनी, न्यू कालोनी और स्टेशन रोड पर सजे पंडाल श्रद्धालुओं के बीच चर्चा का विषय बने हुए हैं।
विज्ञापन

शहर के पंडालों में स्थापित मां दुर्गा की मूर्तियां को कोलकाता से आए कारीगरों ने आकर्षक रूप दिया है। मां के चेहरे की भाव-भंगिमा, आंखों की बनावट, मुकुट, आभूषण और वस्त्रों के शृंगार में बंगाली शिल्पकला की बारीकी साफ नजर आ रही है।
विज्ञापन

मां दुर्गा के साथ भगवान गणेश, कार्तिकेय, माता लक्ष्मी और माता सरस्वती की मूर्तियों को भी पारंपरिक शैली में सजाया गया है। मूर्तियों को आकर्षक वस्त्र और आभूषण पहनाए गए हैं। कई पंडालों में मूर्तियों के पीछे बिजली रंग-बिरंगे झालरों से सजावट की गई है, जिससे शाम के समय उनका स्वरूप और भी मनमोहक दिखाई देता है। पंडालों के आसपास अस्थायी दुकानें लगने से मेले जैसा माहौल बन रहा है। बच्चों और युवाओं में भी पंडालों की सजावट को लेकर खासा उत्साह दिखाई दे रहा है।
विज्ञापन
विज्ञापन

बघौचघाट संवाद के अनुसार, पथरदेवा क्षेत्र में गांव और बाजार में मां दुर्गा की मूर्तियों की स्थापना के लिए भव्य पूजा पंडाल बनाए गए हैं। पूजा समितियों के सदस्य, युवा और कारीगर दिन-रात मेहनत कर तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटे हैं।
रंग-बिरंगी रोशनी, आकर्षक सजावट और धार्मिक आयोजनों के चलते क्षेत्र में उत्सव का माहौल दिखाई देने लगा है। मेदीपट्टी स्थित मां शेरावाली क्लब समिति के अध्यक्ष राजू राय ने बताया कि पंडाल निर्माण का अधिकांश कार्य रात में किया जा रहा है। सभी सदस्य सामूहिक रूप से तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटे हैं।
रामपुर कारखाना संवाद के अनुसार, सिरसिया नंबर एक स्थित स्टूडेंट क्लब की ओर से सजाया गया दुर्गा पंडाल श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। यहां 51 शक्तिपीठों की देवियों की मूर्तियां स्थापित की गई हैं। नवरात्र के पहले दिन से शुरू हुए मेले में देवरिया समेत आसपास के जिलों से श्रद्धालु दर्शन-पूजन के लिए पहुंच रहे हैं।

प्रतिदिन होने वाली आरती में भी बड़ी संख्या में भक्त शामिल हो रहे हैं।
नौ दिन तक चलने वाले इस मेले में कलाकार अपनी प्रस्तुतियों से श्रद्धालुओं का मनोरंजन कर रहे हैं। पंडाल की भव्य सजावट और देवियों की मूर्तियों के दर्शन के लिए सुबह से देर शाम तक लोगों की भीड़ जुट रही है। श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed