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तबादला सूची में सदर कोतवाली, सलेमपुर, बरहज, भलुअनी, रुद्रपुर, गौरीबाजार, भाटपाररानी, लार, बनकटा, खुखुंदू, तरकुलवा, भटनी, मईल, एकौना, खामपार, बघौचघाट और महुआडीह समेत कई थानों में तैनात उपनिरीक्षक शामिल हैं। इस फेरबदल से विभिन्न थानों और चौकियों में पुलिसकर्मियों की जिम्मेदारियां बदल गई हैं।जारी सूची के अनुसार, एकौना में तैनात उपनिरीक्षक मनीष यादव को सलेमपुर कोतवाली और सलेमपुर के मिथिलेश कुमार को बरहज भेजा गया है। एकौना के विजय कुमार सिंह को बनकटा और खुखुंदू के दिनेश कुमार को श्रीरामपुर में तैनाती मिली है। खामपार के अरविंद कुमार यादव को गौरीबाजार, मदनपुर के चंद्रशेखर यादव को तरकुलवा और सलेमपुर के निरंजन लाल को भलुअनी भेजा गया है।इसी तरह रामपुर कारखाना के नीरज सिंह यादव को खामपार और खुखुंदू के नितिन यादव को रामपुर कारखाना में तैनाती दी गई है। भाटपाररानी के जितेंद्र कुमार यादव को बनकटा, मईल के केशव कुमार मौर्य को एकौना और रामपुर कारखाना के अभिषेक कुमार यादव को भलुअनी भेजा गया है। बरहज के सुमित कांत को रुद्रपुर और तरकुलवा के अजहर अब्बास को श्रीरामपुर में नई जिम्मेदारी मिली है।चार महिला उपनिरीक्षकों के कार्यक्षेत्र में भी बदलाव किया गया है। अंतिम मौर्य को लार, प्रियंका पांडेय को रामपुर कारखाना, संध्या यादव को सलेमपुर कोतवाली और आकांक्षा यादव को बनकटा में तैनात किया गया है। इसके अलावा विभिन्न पुलिस चौकियों के प्रभारियों का भी स्थानांतरण किया गया है।