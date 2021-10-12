फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Deoria News ›   34 houses collapsed and 400 goats died in the cyclone.

Deoria News: चक्रवात में गिरे थे 34 मकान, मरी थीं 400 बकरियां

Tue, 13 Oct 2026 01:11 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया
संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया Updated Tue, 13 Oct 2026 01:11 AM IST
विज्ञापन
34 houses collapsed and 400 goats died in the cyclone.
देवरिया। इस साल बाढ़, अतिवृष्टि, ओलावृष्टि एवं चक्रवात से जिले में फसलों को नुकसान नहीं हुआ है। राजस्व विभाग की रिपोर्ट के अनुसार आपदा 46 लोगों के घरों को नुकसान हुआ था, जिसमें से 34 कच्चे मकान वालों को क्षतिपूर्ति दी जाएगी। इसके अलावा एक दुधारू भैंस व करीब 400 बकरियों की मौत हुई थी, जिसके लिए उनके मालिकों को क्षतिपूर्ति दी जानी है।
विज्ञापन

आपदा से प्रभावित कृषकों को कृषि निवेश अनुदान राशि के अंतरण कार्यक्रम का आयोजन सोमवार को गोरखपुर स्थित योगिराज बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह एवं सांस्कृतिक केंद्र में किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कार्यक्रम के दौरान डीबीटी के माध्यम से प्रभावित कृषकों के खातों में अनुदान राशि अंतरित की। राजस्व विभाग के अनुसार देवरिया जिले में फसलों को कोई नुकसान नहीं हुआ है।
विज्ञापन

लेकिन 25 से 27 सितंबर तक चक्रवात एवं अतिवृष्टि एवं अन्य आपदा से फसल क्षति, पशुहानि, जनहानि और मकान क्षति से प्रभावित जनपद के कृषकों को राहत राशि वितरित की गई। इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण विकास भवन के गांधी सभागार में दिखाया गया।
विज्ञापन
विज्ञापन

इस दौरान एडीएम वित्त एवं राजस्व पंकज प्रसाद राठौर, सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed