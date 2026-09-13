Deoria News: हॉकी की मंडलीय टीम के लिए 17 खिलाड़ियों का चयन

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आठ सितबंर को एमएसआई इंटर काॅलेज में मंडल स्तरीय प्रतियोगिता के लिए ट्रायल लिया गया था। इसमें ज्ञान प्रकाश इंटर कॉलेज के खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन किया।चयन समिति की अोर से ज्ञानप्रकाश इंटर काॅलेज के अंडर-14 वर्ग से सुहेल, सुमित, राहुल, अंडर-17 वर्ग में ओम, मंजेश, अजय, श्रेयश, हिमांशु, यश, जबकि अंडर-19 वर्ग में विकास, कृष्णा, विश्वजीत और बलकुंवर, जबकि बालिका वर्ग से अंडर-17 वर्ग में ज्योति, प्रियांशी और साक्षी का चयन प्रदेश स्तरीय प्रतियोगिता के लिए हुआ है।सभी चयनित खिलाड़ी 16 से 19 सितंबर 2026 तक मुरादाबाद मंडल में आयोजित प्रदेश स्तरीय हॉकी प्रतियोगिता में प्रतिभाग करेंगे। खेल प्रेमियों ने चयनित खिलाड़ियों को बधाई दी है। संवाद