Deoria News: सामूहिक विवाह में एक-दूजे के हुए 144 जोड़े

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समाज कल्याण विभाग की ओर से आयोजित समारोह में सदर विधायक शलभ मणि त्रिपाठी, एमएलसी प्रतिनिधि राजू मणि, राज्य महिला आयोग की सदस्य रितू शाही और सीडीओ राजेश कुमार सिंह उपस्थित रहे। विज्ञापन

इनके अलावा परियोजना निदेशक डीआरडीए, उपायुक्त मनरेगा, सदर एसडीएम, तहसीलदार, जिला समाज कल्याण अधिकारी विकास गोरखपुर, बीडीओ सदर माैजूद रहे। समाज कल्याण विभाग की ओर से आयोजित समारोह में सदर विधायक शलभ मणि त्रिपाठी, एमएलसी प्रतिनिधि राजू मणि, राज्य महिला आयोग की सदस्य रितू शाही और सीडीओ राजेश कुमार सिंह उपस्थित रहे।इनके अलावा परियोजना निदेशक डीआरडीए, उपायुक्त मनरेगा, सदर एसडीएम, तहसीलदार, जिला समाज कल्याण अधिकारी विकास गोरखपुर, बीडीओ सदर माैजूद रहे।

देवरिया। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत बृहस्पतिवार को राजकीय आईटीआई परिसर में आयोजित समारोह में 144 जोड़े विवाह बंधन में बंधे। इनमें 138 हिंदू जोड़ों का विवाह और छह मुस्लिम जोड़ों का निकाह कराया गया।