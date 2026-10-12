Deoria News: त्योहारों पर आपात स्थिति से निपटने के लिए मेडिकल कॉलेज में 10 बेड आरक्षित

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डॉक्टरों को भी ऑन कॉल सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। मेडिकल कॉलेज प्रशासन के अनुसार, त्योहारों के दौरान किसी भी आपात स्थिति में मरीजों को उपचार के लिए परेशानी न हो, इसके लिए विशेष व्यवस्था की जा रही है। विज्ञापन

अस्पताल की इमरजेंसी सेवाएं सतर्क रहेंगी। जरूरत पड़ने पर डॉक्टरों को तत्काल बुलाया जा सकेगा। मेडिकल कॉलेज में पहले से 30 बेड की इमरजेंसी की व्यवस्था भी है। विशेष वार्ड में 10 बेड सुरक्षित रखे जाएंगे, ताकि एक साथ कई मरीज पहुंचने पर उनका उपचार किया जा सके। डॉक्टरों को भी ऑन कॉल सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। मेडिकल कॉलेज प्रशासन के अनुसार, त्योहारों के दौरान किसी भी आपात स्थिति में मरीजों को उपचार के लिए परेशानी न हो, इसके लिए विशेष व्यवस्था की जा रही है।अस्पताल की इमरजेंसी सेवाएं सतर्क रहेंगी। जरूरत पड़ने पर डॉक्टरों को तत्काल बुलाया जा सकेगा। मेडिकल कॉलेज में पहले से 30 बेड की इमरजेंसी की व्यवस्था भी है। विशेष वार्ड में 10 बेड सुरक्षित रखे जाएंगे, ताकि एक साथ कई मरीज पहुंचने पर उनका उपचार किया जा सके।

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देवरिया। आगामी त्योहारों को देखते हुए महर्षि देवरहा बाबा मेडिकल कॉलेज में आपात स्थिति से निपटने की तैयारी शुरू कर दी गई है। किसी भी अप्रिय घटना के दौरान घायलों और गंभीर मरीजों को तत्काल उपचार उपलब्ध कराने के लिए 10 बेड का विशेष वार्ड आरक्षित किया जा रहा है। इसमें उपचार की सभी जरूरी सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी।