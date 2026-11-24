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कांग्रेस नेता इमरान मसूद ने कहा, "मुझे नहीं पता कि वे यह पेशकश कब कर रहे हैं; शायद आपको पता हो। मैं किसी से किसी चीज के लिए भीख नहीं मांग रहा हूं..."



Delhi: Congress leader Imran Masood, reacting to reports that the Samajwadi Party has offered 26 Assembly seats to the Congress for the 2027 Uttar Pradesh elections, says, "I don't know when they are making this offer; perhaps you know. I am not begging anyone for anything..." https://t.co/QD4TAM6nMN विज्ञापन November 24, 2026



कांग्रेस नेता इमरान मसूद ने कहा, "मुझे नहीं पता कि वे यह पेशकश कब कर रहे हैं; शायद आपको पता हो। मैं किसी से किसी चीज के लिए भीख नहीं मांग रहा हूं..." उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में सपा-कांग्रेस के बीच सीट बंटवारे को लेकर बातचीत चल रही है। इस बीच सामने आया है कि सपा ने कांग्रेस को 26 विधानसभा सीटों का ऑफर दिया है। इन खबरों पर कांग्रेस नेता इमरान मसूद ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है।

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उत्तर प्रदेश कांग्रेस प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम ने समाजवादी पार्टी-कांग्रेस के बीच सीट शेयरिंग को लेकर हुई दूसरे दौर की बैठक पर कहा, "...अगली दो बैठकों के अंदर पूरा निर्णय ले लिया जाएगा। काफी बड़ी मात्रा में सीटों पर चर्चा हो चुकी है।



एक-एक सीट पर डेटा के साथ बातचीत हुई है। सकारात्मक बातचीत चल रही है। हम बहुत सकारात्मक सोच के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं... निश्चित है कि दोनों पार्टियां सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ रही हैं... अगली दो बैठकों में हम लोग इसे संपन्न कर लेंगे और हमारा समझौता हो जाएगा।



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सपा सांसद रामगोपाल यादव ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीटों के बंटवारे पर कहा, "अभी समय है। सारी सीटों पर बात हो जाएगी...अभी बात चल रही है। हम अभी किसी अंतिम निर्णय पर नहीं पहुंचे हैं।"

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सपा सांसद रामगोपाल यादव ने समाजवादी पार्टी-कांग्रेस के बीच सीट शेयरिंग को लेकर हुई दूसरे दौर की बैठक पर कहा, "हम लोगों ने हर सीट पर चर्चा की। बहुत ही सकारात्मक चर्चा हुई।



