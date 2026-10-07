Chitrakoot News: पेट्रोमैक्स की रोशनी और एक तंबू में होती थी रामलीला

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इस परंपरा की शुरुआत 1862 में मराठा शासकों के वंशज काशीनाथ राव गोरे ने कराई थी। शुरुआती दौर में मंचन मौन शैली में होता था। कलाकार संवाद नहीं बोलते थे, बल्कि संगीत की धुनों पर प्रसंग प्रस्तुत किए जाते थे। एक तंबू में पेट्रोमैक्स जलाकर शुरू हुआ यह आयोजन धीरे-धीरे लोगों की आस्था से जुड़ता गया और शहर की धार्मिक पहचान बन गया।अंग्रेजों के दौर में भी यह परंपरा नहीं टूटी। वर्तमान में नगर पालिका अध्यक्ष नरेंद्र गुप्ता रामलीला कमेटी के अध्यक्ष हैं। परिवार के वंशज बसंत गोरे के अनुसार उसी स्थान पर आज भी मंचन होता है। अब मथुरा-वृंदावन के कलाकार लीला का मंचन करते हैं। कमेटी के अनुसार इस बार तीन अक्तूबर से शुरू रामलीला 20 तक चलेगी। रावण वध के साथ समापन होगा। बसंत गोरे बताते हैं कि 1862 से इसी स्थान पर मंचन हो रहा है। कई दशकों तक पुरानी कमेटी ने आयोजन कराया, अब नई पीढ़ी ने जिम्मेदारी संभाल ली है।चंदे से बना भवन, पीढ़ियों ने संभाली परंपराबाद में रामलीला के लिए निजी जमीन मिली। सेठ हरवंश प्रसाद, गौरीशंकर केशरवानी समेत अन्य लोगों ने चंदा जुटाकर भवन बनवाया। पुरुषोत्तम रिछारिया, सरजू चौरसिया, महादेव शुक्ला, चुन्ना, विजय मिश्रा और बसंत गोरे के सहयोग से लंबे समय तक आयोजन चलता रहा। अब स्वरूप बदल गया है। मथुरा-वृंदावन के कलाकार मंचन करते हैं। आधुनिक लाइट, साज-सज्जा और भक्ति संगीत ने नया रूप दिया है।