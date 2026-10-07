फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Chitrakoot News ›   Mother dies, son injured after being hit by a vehicle.

Chitrakoot News: वाहन की टक्कर से मां की मौत, बेटा घायल

Wed, 07 Oct 2026 11:18 PM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, चित्रकूट
संवाद न्यूज एजेंसी, चित्रकूट Updated Wed, 07 Oct 2026 11:18 PM IST
विज्ञापन
Mother dies, son injured after being hit by a vehicle.
चित्रकूट। कर्वी कोतवाली क्षेत्र के चक जाफर गांव के पास बुधवार शाम तेज रफ्तार वाहन की टक्कर से बाइक सवार मां की मौत हो गई, जबकि उनका बेटा गंभीर रूप से घायल हो गया। उनको जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
विज्ञापन

सरधुवा थाना क्षेत्र के अर्की गांव निवासी भूपेंद्र उर्फ रज्जू (40) देर शाम को बाइक से मां इंद्रवती देवी (72) को लेकर कर्वी से गांव जा रहे थे। चक जाफर गांव के पास पहुंचते ही पीछे से आए तेज रफ्तार वाहन ने बाइक में टक्कर मार दी। दोनों बाइक सहित सड़क पर गिर गए और घायल हो गए। ग्रामीणों ने एंबुलेंस बुलाकर दोनों को अस्पताल भिजवाया।
विज्ञापन

जिला अस्पताल में इलाज के दौरान इंद्रवती देवी की मौत हो गई। वहीं भूपेंद्र का इलाज चल रहा है। अस्पताल प्रशासन ने पुलिस को घटना की सूचना दी। काेतवाल अभयराज सिंह ने बताया कि घटना की जानकारी मिली है। पुलिस अस्पताल से जानकारी जुटा रही है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed