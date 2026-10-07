Chitrakoot News: वाहन की टक्कर से मां की मौत, बेटा घायल

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सरधुवा थाना क्षेत्र के अर्की गांव निवासी भूपेंद्र उर्फ रज्जू (40) देर शाम को बाइक से मां इंद्रवती देवी (72) को लेकर कर्वी से गांव जा रहे थे। चक जाफर गांव के पास पहुंचते ही पीछे से आए तेज रफ्तार वाहन ने बाइक में टक्कर मार दी। दोनों बाइक सहित सड़क पर गिर गए और घायल हो गए। ग्रामीणों ने एंबुलेंस बुलाकर दोनों को अस्पताल भिजवाया।जिला अस्पताल में इलाज के दौरान इंद्रवती देवी की मौत हो गई। वहीं भूपेंद्र का इलाज चल रहा है। अस्पताल प्रशासन ने पुलिस को घटना की सूचना दी। काेतवाल अभयराज सिंह ने बताया कि घटना की जानकारी मिली है। पुलिस अस्पताल से जानकारी जुटा रही है।