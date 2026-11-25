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12 सितंबर की शाम करीब पांच बजे लोहदा निवासी भाजपा नेता जगदीश प्रसाद गौतम के अशोह स्थित प्लॉट में जोरदार धमाका हुआ था। भाजपा नेता की ओर से लिखित शिकायत देने के दो दिन बाद पुलिस ने जांच शुरू की। डीआईजी राजेश एस, एसपी अरुण कुमार सिंह और बम निरोधक दस्ता भी मौके पर पहुंचा, लेकिन अब तक कोई ठोस सफलता नहीं मिली।धमाके में उड़े युवक का एक कटा हुआ पैर घटनास्थल से करीब 300 मीटर दूर खेत में मिला था। प्लॉट में भी एक पैर, मच्छरदानी, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, मांस के लोथड़े, जली हुई चटाई और कपड़े मिले थे। विस्फोट से घटनास्थल पर करीब तीन से चार फीट गहरा गड्ढा बन गया था।पुलिस की जांच में खदानों में पत्थर तोड़ने के लिए इस्तेमाल होने वाले बम के पुर्जे भी मिले थे। मच्छरदानी पर कौशाम्बी जिले का पता लिखा था। मामले के खुलासे के लिए पुलिस ने फतेहपुर, बांदा और सतना सहित कई जिलों में टीमें भेजीं, लेकिन कोई ठोस जानकारी नहीं मिल सकीमुखबिर तंत्र भी नहीं दे सका कोई सुरागविस्फोट में मारे गए युवक की पहचान के लिए पुलिस ने मुखबिरों का भी सहारा लिया, लेकिन कोई जानकारी हाथ नहीं लगी। क्षेत्र में तमंचा, जुआ और शराब जैसे मामलों में सूचनाएं देने वाला मुखबिर तंत्र इस बड़े बम कांड में भी कोई सुराग नहीं दे सका।पुलिस की कार्यशैली पर उठ रहे सवाललोगों का सवाल है कि युवक के पास इतना खतरनाक विस्फोटक कहां से आया। इसके पीछे कौन लोग थे और क्या किसी बड़ी वारदात की तैयारी की जा रही थी।बम कांड में मारे गए युवक की पहचान के लिए एसओजी समेत कई टीमें लगाई गई हैं। अभी तक कोई ठोस सुराग नहीं मिला है, जिससे मामले का खुलासा करने में दिक्कत आ रही है।- विवेक कुमार सिंह, थाना प्रभारी।