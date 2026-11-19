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मऊ (चित्रकूट)। पुलिस ने नाबालिग को बेचकर उससे भीख मंगवाने के आरोप में पति-पत्नी को गिरफ्तार किया है।

मऊ क्षेत्र से 23 अक्तूबर को बालिका बिना बताए घर से चली गई थी। उसकी नानी ने तीन नवंबर को उसकी गुमशुदगी दर्ज कराई थी। पुलिस को बालिका 14 नवंबर को मऊ बस स्टैंड से मिल गई। उसने पूरनलाल व उसकी पत्नी कोमल देवी पर घुमाने के बहाने प्रयागराज ले जाने और एक व्यक्ति के हाथों बेच देने का आरोप लगाया। वह व्यक्ति उससे भीख मंगवाता था। बृहस्पतिवार को पुलिस ने बहिलपुरवा थानाक्षेत्र ऐंचवारा तख्तपुर निवासी पूरनलाल और उसकी पत्नी कोमल देवी को मंडोर चौराहे से गिरफ्तार कर लिया।



संवाद न्यूज एजेंसी