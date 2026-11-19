Chitrakoot News: अकेले यात्रा कर रहे बच्चे को ट्रेन से उतारा
कानपुर ब्यूरो
Updated Thu, 19 Nov 2026 11:35 PM IST
Updated Thu, 19 Nov 2026 11:35 PM IST
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मानिकपुर (चित्रकूट)। आरपीएफ ने बृहस्पतिवार को दस साल के बच्चे को मानिकपुर जंक्शन पर सुरक्षित उतारा है। वह दादी से मिलने अकेले ही जयपुर जा रहा था। उसे मुंबई जाने वाली ट्रेन संख्या 22178 महानगरी एक्सप्रेस में यात्रा करते देख लोगाें ने आरपीएफ को सूचना दी। आरपीएफ अधिकारियों ने बताया कि बच्चे को चाइल्ड लाइन चित्रकूट भेजा जाएगा। (संवाद)
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