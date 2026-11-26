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संवाद न्यूज एजेंसीचंदौली। विधानसभा निर्वाचक नामावलियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान के तहत शनिवार और रविवार को जिले के 1673 मतदेय स्थलों पर विशेष कैंप लगाए जाएंगे। सुबह 10 से शाम चार बजे तक बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) मौजूद रहेंगे। वे मतदाता सूची में नाम जोड़ने, संशोधन और अन्य कार्यों के लिए आवेदन प्राप्त करेंगे। यह जानकारी बुधवार को कलेक्ट्रेट सभागार में अपर जिलाधिकारी एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी राजेश कुमार की अध्यक्षता में हुई बैठक में दी गई।बैठक में बताया कि एक जनवरी 2027 की अर्हता तिथि के आधार पर निर्वाचक नामावलियों का आलेख्य प्रकाशन 17 नवंबर को किया जा चुका है। मतदाता सूची का निरीक्षण सभी मतदेय स्थलों, तहसील कार्यालयों, जिला निर्वाचन कार्यालय और जिले की वेबसाइट पर निशुल्क किया जा सकता है। एक जनवरी को 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले युवा मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए फॉर्म-6 भर सकते हैं। वहीं, नाम-पते में संशोधन, मतदाता पहचान पत्र बदलवाने, दिव्यांग मतदाता के रूप में पहचान और निवास परिवर्तन के लिए फॉर्म-8 भरना होगा। बैठक में बताया कि 23 नवंबर तक जिले में नए मतदाता के रूप में नाम जुड़वाने के लिए 20,828 आवेदन मिले हैं। वहीं, नाम अपमार्जन के 2470 और संशोधन के 3172 आवेदन प्राप्त हुए हैं।अधिकारियों ने बताया कि जिले में महिला मतदाताओं का लिंगानुपात 840 है, जबकि जनसंख्या में महिलाओं का अनुपात 913 है। इसे देखते हुए महिला और युवा मतदाताओं का पंजीकरण बढ़ाने के लिए राजनीतिक दलों और बूथ लेवल एजेंटों से सहयोग मांगा गया।मतदाता बनने के लिए ऑनलाइन भी कर सकते हैं आवेदनमतदाता सूची में नाम जुड़वाने सहित अन्य कार्यों के लिए ऑनलाइन आवेदन भी किया जा सकता है। इसके लिए मतदाता आयोग की वेबसाइट www.voters.eci.gov.in या ECINET मोबाइल एप से आवेदन कर सकते हैं। मतदाता सूची से संबंधित जानकारी के लिए जिले के टोल फ्री नंबर 05412-1950 पर सुबह आठ बजे से रात आठ बजे तक संपर्क किया जा सकता है।