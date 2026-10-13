वाराणसी: खोदाई के बाद कई सड़कें नहीं बनाईं, गेल के खिलाफ दर्ज होगी प्राथमिकी; पढ़ें पूरा मामला और निर्देश

पार्षद अशोक मौर्य ने सभी जोनल अधिकारियों को पूजा पंडाल आयोजकों के साथ बैठक कर विसर्जन स्थल तय करने और अस्थायी कुंड बनवाने का प्रस्ताव दिया। अपर नगर आयुक्त दुर्गेश मिश्रा ने बताया कि अस्थायी कुंड की तैयारी अंतिम चरण में है। नवरात्र में घाटों की सफाई युद्धस्तर पर कराने के साथ नवदुर्गा मंदिरों तक जाने वाले मार्गों, गलियों और सड़कों पर सफाई व प्रकाश व्यवस्था दुरुस्त करने पर सहमति बनी।



ऋषि मांडवी जोन में दाखिलों की विसंगतियों पर मेयर ने नाराजगी जताई। पुराने वार्डों में सीवर व पेयजल पाइपलाइन बिछाने का काम धीमा होने पर भी उन्होंने नाराजगी जताई। मेयर ने कहा कि स्ट्रीट लाइटों के लिए कार्यदायी संस्था से पांच साल का अनुबंध है। इस अवधि में रखरखाव व जवाबदेही उसी संस्था की होगी।



पार्षद सुशीला ने रोहनिया विधानसभा के 10 वार्डों में जलभराव, नालियों से अतिक्रमण हटाने और स्टॉर्म वाटर निकासी की समस्या उठाई। उन्होंने आईआईटी बीएचयू के विशेषज्ञों से सर्वे कराकर प्रस्ताव तैयार कराने कासुझाव दिया।