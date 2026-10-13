वाराणसी: खोदाई के बाद कई सड़कें नहीं बनाईं, गेल के खिलाफ दर्ज होगी प्राथमिकी; पढ़ें पूरा मामला और निर्देश
गेल की ओर से खोदाई के बाद कई सड़कों का पुनर्निर्माण नहीं कराने पर प्राथमिकी दर्ज कराई जाएगी। मेयर की अध्यक्षता में हुई नगर निगम कार्यकारिणी की बैठक में नगर आयुक्त ने मुख्य अभियंता को इस संबंध में निर्देश दिए। सड़कों की बदहाली से लोगों को हो रही परेशानी को देखते हुए कार्रवाई की तैयारी की जा रही है।
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खोदाई के बाद सड़कों की मरम्मत नहीं कराने पर गेल के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई जाएगी। सोमवार को मेयर अशोक कुमार तिवारी की अध्यक्षता में हुई नगर निगम कार्यकारिणी की बैठक में नगर आयुक्त हिमांशु नागपाल ने मुख्य अभियंता को इसके निर्देश दिए। नगर आयुक्त ने कहा कि गेल ने शहर की कई गलियों की मरम्मत नहीं कराई है। इसलिए गेल के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
पार्षद अशोक मौर्य ने बिजली निगम और गेल की ओर से खोदाई से पहले संबंधित पार्षद को सूचना देने और सड़क व पाइपलाइन क्षतिग्रस्त होने पर ठेकेदार की जवाबदेही तय करने का मुद्दा उठाया। बैठक में आगामी नवरात्र, विजयदशमी, छठ पूजा और देव दीपावली को देखते हुए घाटों की सफाई शुरू करा दी गई है और निगरानी के लिए नोडल अधिकारी भी नामित किए गए।
पार्षद अशोक मौर्य ने सभी जोनल अधिकारियों को पूजा पंडाल आयोजकों के साथ बैठक कर विसर्जन स्थल तय करने और अस्थायी कुंड बनवाने का प्रस्ताव दिया। अपर नगर आयुक्त दुर्गेश मिश्रा ने बताया कि अस्थायी कुंड की तैयारी अंतिम चरण में है। नवरात्र में घाटों की सफाई युद्धस्तर पर कराने के साथ नवदुर्गा मंदिरों तक जाने वाले मार्गों, गलियों और सड़कों पर सफाई व प्रकाश व्यवस्था दुरुस्त करने पर सहमति बनी।
ऋषि मांडवी जोन में दाखिलों की विसंगतियों पर मेयर ने नाराजगी जताई। पुराने वार्डों में सीवर व पेयजल पाइपलाइन बिछाने का काम धीमा होने पर भी उन्होंने नाराजगी जताई। मेयर ने कहा कि स्ट्रीट लाइटों के लिए कार्यदायी संस्था से पांच साल का अनुबंध है। इस अवधि में रखरखाव व जवाबदेही उसी संस्था की होगी।
पार्षद सुशीला ने रोहनिया विधानसभा के 10 वार्डों में जलभराव, नालियों से अतिक्रमण हटाने और स्टॉर्म वाटर निकासी की समस्या उठाई। उन्होंने आईआईटी बीएचयू के विशेषज्ञों से सर्वे कराकर प्रस्ताव तैयार कराने कासुझाव दिया।
सिंधु गंगेश्वर महादेव के नाम का शिलापट्ट लगाने की मांग : पूर्व सपा पार्षद शंकर विशनानी ने मेयर से शीतला घाट के पास मंदिर का नाम सिंधु गंगेश्वर महादेव करने की मांग की। मेयर ने आश्वस्त किया कि एक हफ्ते के अंदर मंदिर स्थल पर प्राचीन सिंधु गंगेश्वर महादेव का शिलापट्ट लगवा दिया जाएगा।
12 पर्यटन स्थलों के सुंदरीकरण को मंजूरी
कार्यकारिणी ने धारा 91 (1) के तहत काशी गो संरक्षण एवं निरीक्षण उपविधि-2026, ट्रेड लाइसेंस प्रक्रिया के सरलीकरण और प्रमुख घाटों व पर्यटन स्थलों के कायाकल्प से जुड़ी विकास परियोजनाओं को मंजूरी दी। शहर के 12 प्रमुख पर्यटन स्थलों के सुंदरीकरण के प्रस्तावों को भी सर्वसम्मति से हरी झंडी मिली। सेवारत और सेवानिवृत्त शासकीय कर्मियों के चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों के निस्तारण की प्रक्रिया सरल करने संबंधी शासनादेश को भी स्वीकृति दी गई।
मंदिरों के रास्तों पर होगी रोशनी
उपसभापति नरसिंह दास ने बाढ़ के बाद गंगा घाटों पर सिल्ट की सफाई छठ पूजा और देव दीपावली से पहले युद्धस्तर पर कराने की मांग की। उन्होंने सभी नवदुर्गा मंदिरों तक जाने वाले रास्तों की सफाई व प्रकाश व्यवस्था दुरुस्त करने पर भी जोर दिया।