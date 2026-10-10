फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Chandauli News ›   Varanasi dominated the divisional kho-kho competition, winning five titles.

Chandauli News: मंडलीय खो-खो में वाराणसी का रहा दबदबा, पांच खिताब जीते

Sat, 10 Oct 2026 01:07 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sat, 10 Oct 2026 01:07 AM IST
विज्ञापन
Varanasi dominated the divisional kho-kho competition, winning five titles.
टांडाकला में खो-खो प्रतियोगिता में प्रतिभाग करते ​खिलाड़ी। संवाद
टांडाकला। श्री सरस्वती इंटर कॉलेज टांडाकला के खेल मैदान में आयोजित 70वीं मंडलीय खो-खो प्रतियोगिता में वाराणसी की टीमों का दबदबा रहा।
विज्ञापन

माध्यमिक शिक्षा विभाग की ओर से आयोजित दो दिवसीय प्रतियोगिता में वाराणसी ने छह में से पांच वर्गों में खिताब जीते। वहीं, बालिका जूनियर वर्ग में जौनपुर की टीम चैंपियन बनी, जबकि बालिका सब-जूनियर वर्ग में मेजबान चंदौली की टीम उपविजेता रही।
प्रतियोगिता में वाराणसी मंडल के वाराणसी, चंदौली, गाजीपुर और जौनपुर के खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया। बालक सीनियर वर्ग के फाइनल में वाराणसी ने गाजीपुर को हराया। जूनियर वर्ग में वाराणसी विजेता और जौनपुर उपविजेता रही।
विज्ञापन

सब-जूनियर वर्ग में भी वाराणसी ने गाजीपुर को पराजित कर खिताब अपने नाम किया।
बालिका सीनियर वर्ग में वाराणसी ने जौनपुर को हराकर चैंपियनशिप जीती। जूनियर वर्ग में जौनपुर ने वाराणसी को मात देकर खिताब हासिल किया। सब-जूनियर वर्ग में वाराणसी विजेता और चंदौली उपविजेता रही।
विज्ञापन
विज्ञापन

प्रतियोगिता का शुभारंभ विद्यालय के प्रबंधक मनीष शंकर श्रीवास्तव ने किया। उन्होंने कहा कि खेल से विद्यार्थियों में अनुशासन, आपसी सामंजस्य और शारीरिक दक्षता का विकास होता है। समापन पर विद्यालय के प्रधानाचार्य आशुतोष मोहन ने खिलाड़ियों, निर्णायकों और टीम प्रभारियों के प्रति आभार जताया।

संचालन देव कुमार ने किया। इस दौरान जिला विद्यालय निरीक्षक एवं प्रतियोगिता अध्यक्ष धर्मेंद्र कुमार, जनपदीय क्रीड़ा सचिव अरुण कुमार और संयोजक मोतीलाल, प्रिया सिंह आदि मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed