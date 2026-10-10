Chandauli News: मंडलीय खो-खो में वाराणसी का रहा दबदबा, पांच खिताब जीते

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माध्यमिक शिक्षा विभाग की ओर से आयोजित दो दिवसीय प्रतियोगिता में वाराणसी ने छह में से पांच वर्गों में खिताब जीते। वहीं, बालिका जूनियर वर्ग में जौनपुर की टीम चैंपियन बनी, जबकि बालिका सब-जूनियर वर्ग में मेजबान चंदौली की टीम उपविजेता रही।प्रतियोगिता में वाराणसी मंडल के वाराणसी, चंदौली, गाजीपुर और जौनपुर के खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया। बालक सीनियर वर्ग के फाइनल में वाराणसी ने गाजीपुर को हराया। जूनियर वर्ग में वाराणसी विजेता और जौनपुर उपविजेता रही।सब-जूनियर वर्ग में भी वाराणसी ने गाजीपुर को पराजित कर खिताब अपने नाम किया।बालिका सीनियर वर्ग में वाराणसी ने जौनपुर को हराकर चैंपियनशिप जीती। जूनियर वर्ग में जौनपुर ने वाराणसी को मात देकर खिताब हासिल किया। सब-जूनियर वर्ग में वाराणसी विजेता और चंदौली उपविजेता रही।प्रतियोगिता का शुभारंभ विद्यालय के प्रबंधक मनीष शंकर श्रीवास्तव ने किया। उन्होंने कहा कि खेल से विद्यार्थियों में अनुशासन, आपसी सामंजस्य और शारीरिक दक्षता का विकास होता है। समापन पर विद्यालय के प्रधानाचार्य आशुतोष मोहन ने खिलाड़ियों, निर्णायकों और टीम प्रभारियों के प्रति आभार जताया।संचालन देव कुमार ने किया। इस दौरान जिला विद्यालय निरीक्षक एवं प्रतियोगिता अध्यक्ष धर्मेंद्र कुमार, जनपदीय क्रीड़ा सचिव अरुण कुमार और संयोजक मोतीलाल, प्रिया सिंह आदि मौजूद रहे।