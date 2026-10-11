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Chandauli News: ट्रैक्टर की टक्कर से दो किशोरों की मौत, युवक गंभीर

Sun, 11 Oct 2026 02:07 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sun, 11 Oct 2026 02:07 AM IST
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Two teenagers killed in tractor collision, youth critical
सैयदराजा। स्थानीय थाना क्षेत्र के कोनियां गांव के समीप शनिवार की रात करीब आठ बजे तेज रफ्तार ट्रैक्टर की चपेट में आने से बाइक सवार दो किशोरों की मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे के बाद ट्रैक्टर लेकर चालक भाग गया।
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घटना से नाराज ग्रामीणों ने बिऊरी-कोनिया मार्ग पर जाम लगा दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों को समझा-बुझाकर शांत कराया और घायल को अस्पताल पहुंचाया। वहीं, दोनों मृतकों के शव पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी।
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कोनिया गांव निवासी नथुनी (18), अमित राजभर (17) और जित्तू (20) शनिवार को एक ही बाइक से बाजार गए थे। रात करीब आठ बजे तीनों बाइक से घर लौट रहे थे। गांव के समीप पहुंचते ही पीछे से आ रहा तेज रफ्तार ट्रैक्टर बेकाबू हो गया और बाइक में टक्कर मार दी।
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इससे बाइक चला रहा जित्तू दूर जा गिरा, जबकि नथुनी और अमित ट्रैक्टर के पहिए के नीचे आ गए। पहिए से कुचलकर दोनों की मौके पर ही मौत हो गई।
ग्रामीण मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक ट्रैक्टर चालक वाहन लेकर फरार हो चुका था। हादसे की सूचना मिलते ही मृतकों के परिजनों में कोहराम मच गया। चीख-पुकार से गांव का माहौल गमगीन हो गया।
घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने बिऊरी-कोनिया मार्ग पर जाम लगा दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने लोगों को समझा-बुझाकर जाम समाप्त कराया। इसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया, जबकि घायल युवक को जिला अस्पताल पहुंचाया गया।

थानाध्यक्ष अशोक कुमार मिश्र ने बताया कि ट्रैक्टर की टक्कर से दो किशोरों की मौत हुई है, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल है। दोनों शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। अज्ञात ट्रैक्टर चालक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर वाहन की तलाश की जा रही है।
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